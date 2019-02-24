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Погода в Москве: Синоптики предупредили о «жёлтом» уровне опасности 25 февраля в Москве 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Синоптики предупредили о «жёлтом» уровне погодной опасности в понедельник, 25 февраля, в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении ведомства.
Дневная температура в Москве составит +1 до +3 °С, ожидается облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица.
Ветер западный и северо-западный местами с порывами до 15 м/c.
Ранее в Росгидромете сообщили, что мартовская температура в Москве будет в пределах нормы, но возможны сильные похолодания.
Как передавала «Газета.Ru», в Москве в воскресенье, 24 февраля, ожидается до +2 °С.
RT на русском: последние новости
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Погода , Новости Москвы , Общество , Росгидромет , Москва , Московская область
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