Синоптики предупредили о «жёлтом» уровне погодной опасности в понедельник, 25 февраля, в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении ведомства.
Дневная температура в Москве составит +1 до +3 °С, ожидается облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица.
Ветер западный и северо-западный местами с порывами до 15 м/c.
Ранее в Росгидромете сообщили, что мартовская температура в Москве будет в пределах нормы, но возможны сильные похолодания.
Как передавала «Газета.Ru», в Москве в воскресенье, 24 февраля, ожидается до +2 °С.