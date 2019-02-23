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Погода в Москве: Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в марте 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: ТАСС
В марте температура воздуха в Москве будет держаться в пределахили чуть выше нормы, но в течение месяца возможны и сильные похолодания. Об этом ТАСС сообщил глава ситуационного центра Росгидрометцентра РФ Юрий Варакин.
«Март — зимний месяц по климатическим характеристикам, поэтому возможны и холодные периоды», — отметил синоптик.
В День защитника Отечества в столице будет около 5 градусов ниже нуля, однако уже 24 февраля начнется очередная оттепель — столбик термометра поднимется до 2 градусов тепла. В понедельник воздух в столице прогреется до плюс 4 градусов.
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