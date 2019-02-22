Погода в Москве: «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в столичном регионе на субботу

Синоптики предупредили жителей столичного региона о сильном ветре в субботу, 23 февраля 2019 г. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу в столичном регионе будет переменная облачность, без осадков. Местами гололедица. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Температура воздуха в Москве минус 14 — 12 градусов, в центре города минус 10 — 8, по области минус 17 — 12 градусов. Днем переменная облачность, местами небольшой снег, местами гололедица. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/c. Температура воздуха в Москве минус 7 -5 градусов, по области минус 9 — 4 градусов.