Синоптики предупредили жителей столичного региона о сильном ветре в субботу, 23 февраля 2019 г. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу в столичном регионе будет переменная облачность, без осадков. Местами гололедица. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Температура воздуха в Москве минус 14 — 12 градусов, в центре города минус 10 — 8, по области минус 17 — 12 градусов. Днем переменная облачность, местами небольшой снег, местами гололедица. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/c. Температура воздуха в Москве минус 7 -5 градусов, по области минус 9 — 4 градусов.
Ранее «Известия» со ссылкой на Гидрометцентр сообщали о том, что в начале следующей недели в столице ожидается пасмурная и слякотная погода, максимальная температура составит плюс 4 градуса.