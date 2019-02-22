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Погода в Москве: «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в столичном регионе на субботу 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Синоптики предупредили жителей столичного региона о сильном ветре в субботу, 23 февраля 2019 г. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу в столичном регионе будет переменная облачность, без осадков. Местами гололедица. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Температура воздуха в Москве минус 14 — 12 градусов, в центре города минус 10 — 8, по области минус 17 — 12 градусов. Днем переменная облачность, местами небольшой снег, местами гололедица. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/c. Температура воздуха в Москве минус 7 -5 градусов, по области минус 9 — 4 градусов.
Ранее «Известия» со ссылкой на Гидрометцентр сообщали о том, что в начале следующей недели в столице ожидается пасмурная и слякотная погода, максимальная температура составит плюс 4 градуса.
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Погода , Новости Москвы , газета "Известия" , Москва
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