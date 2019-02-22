Погода в Москве: мало не покажется

Метель, порывистый ветер и мороз задержатся в Москве вплоть до конца недели. Дневная температура воздуха в столице опустится до -8°С. Однако уже в начале новой недели в городе наступит оттепель — она сохранится до вторника, 26 февраля. На следующий день температура вновь уйдет в «минус» — в столице прогнозируются снег и гололедица.

К пятнице морозы в столице окрепнут. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Днем 22 февраля синоптики прогнозируют снегопад, температуру -8…-6°С и северный порывистый ветер, 7-12 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -14…-12°С, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

23 февраля, в субботу, Москва попадет в гребень антициклона — снегопады прекратятся, а воздух начнет прогреваться под лучами солнца. Дневная температура составит -6…-4°С, осадков не прогнозируется. Ночью похолодает до -7…-5°С — в городе пройдет снег, местами метель. Ветер северо-западный, юго-западный 5-11 м/с. Атмосферный фон составит 758 мм рт. ст., что выше нормы.

В День защитника отечества «Есенин-центр» организует музыкально-поэтический вечер, посвященный празднику. Гости мероприятия услышат песни и стихи поэтов-фронтовиков времен ВОВ — произведения Константина Симонова Ольги Берггольц , а также музыкальные композиции Александра и Анастасии Евстигнеевых. Старт в 18.00, вход свободный.

В воскресенье погода наладится и напомнит москвичам о приближении весны. Днем будет облачно с прояснениями — температура составит +1…+3°С. Местами пройдет небольшой снег.

Ночью осадки сохранятся, а температура опустится до -4…-2°С. Ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 750 мм рт. ст., что около нормы.

После утренней разминки и завтрака отправляйтесь заряжаться живой музыкой. 24 февраля в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт молодых музыкантов из колледжа музыкального исполнительства им. Фридерика Шопена. Начало в 14.00, необходимо лишь оформить бесплатный билет на сайте.

В начале новой недели дневная температура продолжит радовать горожан. 25 февраля, в понедельник, она составит 0…+2°С. Днем синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь и северо-западный ветер, 6-11 м/с. Ночью будет облачно с прояснениями, временами пройдет небольшой снег. Температура воздуха опустится до -4…-2°С. Ветер порывистый, северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферный фон ниже нормы — 742 мм рт. ст.

Пока температура уверенно держится выше «нуля», можно потихоньку выползать из ресторанов, кинотеатров и направляться на прогулку по свежему воздуху. Однако не спешите прощаться с шарфами, перчатками и теплой обувью. Легкая плюсовая температура безобидна лишь с первого взгляда — на деле при ней запросто можно подхватить простуду. Тем более с таким порывистым ветром.

Во вторник, 26 февраля, на фоне пониженного атмосферного давления (737 мм рт. ст.) погода в Москве будет пасмурной с небольшими осадками. Днем синоптики прогнозируют мокрый снег и температуру около -1…+1°С. Ночью осадки сохранятся, а столбики термометров опустятся до -4…-2°С. Ветер северо-западный, 3-9 м/с.

27 февраля, в среду, в столицу вернется похолодание. Дневная температура опустится до -7…-2°С, ночная до -13…-8°С. Синоптики также прогнозируют небольшой снег и гололедицу.

Ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферный фон увеличится до 750 мм рт. ст. — это немного выше нормы.

Если вы интересуетесь кинематографом, то в 19.00 отправляйтесь в библиотеку имени Некрасова. Там состоится лекция кинокритика Антона Мазурова , посвященная такому периоду в развитии американского кино, как «Новый Голливуд». В это время молодые режиссеры начали снимать дерзкое, бунтарское кино по собственным правилам. Тогда весь мир узнал о Джеке Николсоне, Деннисе Хоппере и Фрэнсисе Коппола с его «Крестным отцом». Вход свободный — по предварительной регистрации.

В последний день зимы в Москву нагрянет теплый атмосферный фронт. На фоне низкого атмосферного давления (733 мм рт. ст.) горожан ждут продолжительные снегопады. Днем в четверг, 28 февраля, ожидается -3…+2°С, ночью -5…0°С. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

1 марта, в пятницу, влияние атмосферного фронта на погоду в столице сохранится. Дневная температура составит -3…+2°С, синоптики также прогнозируют сильные снегопады. Ночью столбики термометров опустятся до -5…0°С. Ветер западный, 8-13 м/с. Атмосферный фон — 730 мм рт. ст.