Погода в Москве: Синоптики рассказали, каким будет март в Москве

Синоптики рассказали, какой будет мартовская погода в Москве . Температура воздуха будет держаться в пределах нормы, но прогноз не исключает сильных похолоданий в течение месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

«Температура в марте в Москве будет в пределах или чуть выше нормы. Март — зимний месяц по климатическим характеристикам, поэтому возможны и холодные периоды», — сказал он.

В День защитника Отечества в столице -7.. -5 градусов.

«День будет вполне по-зимнему комфортным с температурой немного ниже климатической нормы и, благодаря антициклону, с хорошими шансами порадоваться солнечным лучам, хотя местами уже может пройти небольшой снег. Будет дуть северный ветер, но обойдется без сильных порывов. Максимальная температура -7…-5°, по области -9…-4», — сообщает сайт Гидрометцентра

Но уже 24 февраля предстоит очередная оттепель, возможны осадки. Метеорологи говорят, что воздух прогреется до +2 градусов. В понедельник, температура поднимется еще выше, до +4 градусов.