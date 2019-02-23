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Погода в Москве: Синоптики рассказали, каким будет март в Москве 

Рамблер + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Синоптики рассказали, какой будет мартовская погода в Москве. Температура воздуха будет держаться в пределах нормы, но прогноз не исключает сильных похолоданий в течение месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
«Температура в марте в Москве будет в пределах или чуть выше нормы. Март — зимний месяц по климатическим характеристикам, поэтому возможны и холодные периоды», — сказал он.
В День защитника Отечества в столице -7.. -5 градусов.
«День будет вполне по-зимнему комфортным с температурой немного ниже климатической нормы и, благодаря антициклону, с хорошими шансами порадоваться солнечным лучам, хотя местами уже может пройти небольшой снег. Будет дуть северный ветер, но обойдется без сильных порывов. Максимальная температура -7…-5°, по области -9…-4», — сообщает сайт Гидрометцентра
Но уже 24 февраля предстоит очередная оттепель, возможны осадки. Метеорологи говорят, что воздух прогреется до +2 градусов. В понедельник, температура поднимется еще выше, до +4 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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