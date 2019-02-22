Погода в Москве: в столице около 10,8 тысячи единиц техники ликвидируют последствия снегопада

Около 10,8 тысячи единиц специализированной техники и 58 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада в Москве в пятницу, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Ранее в центре погоды "Фобос" РИА Новости сообщили, что за прошедшие сутки в столице выпало около 15% месячной нормы осадков.

"Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада, на улицах города работает почти 10,8 тысячи единиц специализированной техники и 58 тысяч человек. Продолжаются работы по уборке и вывозу снега с объектов улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, дворов общественных пространств", — рассказал Бирюков.

Он также добавил, что к 4.00 утра коммунальные службы провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и объектов дорожного хозяйства, а также сплошную противогололедную обработку — следующее прометание дорог состоится в 11.00.

Бирюков пояснил, что под особым контролем коммунальных служб находятся подходы к остановкам общественного транспорта, к станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, больницам, поликлиникам, школам, а также уборка парковочных мест.

Кроме того, по словам заммэра, в усиленном режиме продолжается очистка кровель от снега, чтобы не допустить образования наледи. Бирюков напомнил москвичам о необходимости соблюдения требований безопасности: не заходить за выставленные ограждения и в охранные зоны проведения работ.