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Погода в Москве: Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Облачная погода с порывистым ветром и гололедицей на дорогах ожидается в Москве в четверг, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"Погода будет облачная, временами снег. За ночь выпало 2 миллиметра осадков. В течение дня еще 2-3 миллиметра выпадет. В категорию сильного снега это не попадает. На тротуарах гололедица, максимальная температура ноль — минус два, порывистый северо-западный ветер 7-12 метров в секунду", — сообщили в центре погоды.
В "Фобосе" уточнили, что в течение дня атмосферное давление будет повышаться, но пока оно остается ниже нормы — 738 миллиметров ртутного столба.
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Погода , Новости Москвы , Общество , РИА Новости , Москва
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