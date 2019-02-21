Погода в Москве: Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

Облачная погода с порывистым ветром и гололедицей на дорогах ожидается в Москве в четверг, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Погода будет облачная, временами снег. За ночь выпало 2 миллиметра осадков. В течение дня еще 2-3 миллиметра выпадет. В категорию сильного снега это не попадает. На тротуарах гололедица, максимальная температура ноль — минус два, порывистый северо-западный ветер 7-12 метров в секунду", — сообщили в центре погоды.

В "Фобосе" уточнили, что в течение дня атмосферное давление будет повышаться, но пока оно остается ниже нормы — 738 миллиметров ртутного столба.