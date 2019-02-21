Погода в Москве: Потепление ожидается в Москве в начале следующей недели

Температура воздуха в начале следующей недели в столице поднимется до плюс 4 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"В начале следующей недели влияние циклона сохранится: будет облачно с осадками. В понедельник ночью -4…+1, днем -1…+4, во вторник в течение суток -3…+2", — говорится в сообщении.

По прогнозам метеорологов, в ночь на 23 февраля температура воздуха в столице опустится до минус 14-12, по области минус 17-12. Порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду. Днем пройдет небольшой снег. В ночь на воскресенье ожидается небольшой снег. Днем возможны небольшие осадки, температура повысится до 0…+2 градусов.

Ранее сообщалось, что в пятницу Москву ждет арктическое вторжение. Морозы окрепнут, а температура окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Днем -9, ночью — минус 13. Существенных осадков не ожидается. Ветер снова порывистый северный и северо-западный, но теперь 9 метров в секунду. Влажность 70 процентов. В День Защитника Отечества погода улучшится, и солнце немного прогреет воздух. Северо-западный ветер стихнет до четырех метров в секунду.

Между тем, высота сугробов в столице утром 21 февраля составила 30 сантиметров. Это примерно на четверть ниже положенных значений. По данным специалистов, последние шесть лет среднемесячная температура воздуха в феврале в столице составляла -0,6… -4,6 градуса при норме в -7,7 градуса. В этом году эта тенденция продолжилась — -1 градус, что на 7,1 градуса выше нормы. Самая высокая температура текущей зимы была зафиксирована 17 февраля: воздух прогрелся до плюс 5,3.