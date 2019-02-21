Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Потепление ожидается в Москве в начале следующей недели 

Москва24 + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Температура воздуха в начале следующей недели в столице поднимется до плюс 4 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
"В начале следующей недели влияние циклона сохранится: будет облачно с осадками. В понедельник ночью -4…+1, днем -1…+4, во вторник в течение суток -3…+2", — говорится в сообщении.
По прогнозам метеорологов, в ночь на 23 февраля температура воздуха в столице опустится до минус 14-12, по области минус 17-12. Порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду. Днем пройдет небольшой снег. В ночь на воскресенье ожидается небольшой снег. Днем возможны небольшие осадки, температура повысится до 0…+2 градусов.
Ранее сообщалось, что в пятницу Москву ждет арктическое вторжение. Морозы окрепнут, а температура окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Днем -9, ночью — минус 13. Существенных осадков не ожидается. Ветер снова порывистый северный и северо-западный, но теперь 9 метров в секунду. Влажность 70 процентов. В День Защитника Отечества погода улучшится, и солнце немного прогреет воздух. Северо-западный ветер стихнет до четырех метров в секунду.
Между тем, высота сугробов в столице утром 21 февраля составила 30 сантиметров. Это примерно на четверть ниже положенных значений. По данным специалистов, последние шесть лет среднемесячная температура воздуха в феврале в столице составляла -0,6… -4,6 градуса при норме в -7,7 градуса. В этом году эта тенденция продолжилась — -1 градус, что на 7,1 градуса выше нормы. Самая высокая температура текущей зимы была зафиксирована 17 февраля: воздух прогрелся до плюс 5,3.
Москва24: последние новости
Сугробы отстали от нормы из-за оттепели Гололедица и порывистый ветер ожидаются в Москве Городской транспорт столицы готов к работе в непогоду
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
Израиль «уничтожил» вертолет РФ в ролике о системе ПВО
Оружие Армия
«Невероятная ракета»: почему от «Циркона» нет спасения
Оружие Армия
Кошмар класса люкс: новое об изнасиловании на Сейшелах
Происшествия Статьи
Медведев обратился к кабмину с требованием
Политика
Нетаньяху позвонил Путину
Политика Ближний Восток
Отношения Путина и Лукашенко взбесили Запад
Политика
Калви предъявили обвинение
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение