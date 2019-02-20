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Погода в Москве: Переменная облачность, гололедица и до четырех градусов тепла ожидаются в Москве 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, гололедица и до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в городе температура составит от двух до четырех градусов тепла. В ночь на четверг температура может опуститься до трех градусов мороза. Ожидается снег.
Ветер днем юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.
В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от минус одного до плюс четырех градусов. В ночь на четверг температура может опуститься до минус шести градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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