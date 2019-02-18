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Погода в Москве: Погода в Москве в ночь на вторник позволит увидеть суперлуние 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ясная и морозная погода прогнозируется в Москве в ночь на вторник, 19 февраля, что позволит москвичам увидеть суперлуние — самую большую луну года, сообщается на портале "Метеоновости" в понедельник.
Ранее в Московском планетарии РИА Новости сообщили, что последнее суперлуние в 2019 году москвичи смогут наблюдать в ночь на 19 и на 20 февраля.
"В Москве и ее окрестностях интенсивно растет атмосферное давление, воздух прозрачный и чистый, февральская лазурь и яркое солнце слепят глаза. Это подарок жителям и гостям Москвы на день 18 февраля. Но и на предстоящую ночь небесная канцелярия приготовила не менее приятный сюрприз: ясной и в меру морозной ночью можно будет насладиться суперлунием — это самая большая луна 2019 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в текущем году горожанам пока не удавалось увидеть суперлуние из-за слишком маленькой луны или затянутого облаками неба.
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