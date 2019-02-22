Погода в Москве: москвичей занесет снегом

В выходные, 23 и 24 февраля, в столичном регионе ожидаются снегопады и порывистый ветер. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщили агентству «Москва» в центре погоды «Фобос».

Как пояснили в метеослужбе, в ночь на воскресенье в Москву придет теплый атмосферный фронт.

«Процесс будет сопровождаться облачной со снегопадами, метелями и порывистым ветром, погодой и повышением температуры до положительных значений», — уточнил представитель «Фобоса».

Так, в субботу в городе ожидается около 10-12 градусов ниже нуля, однако в ночь на воскресенье в столице потеплеет до минус 5-7 градусов, а днем температура вырастет до 0 — плюс 2 градусов.