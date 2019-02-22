В выходные, 23 и 24 февраля, в столичном регионе ожидаются снегопады и порывистый ветер. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщили агентству «Москва» в центре погоды «Фобос».
Как пояснили в метеослужбе, в ночь на воскресенье в Москву придет теплый атмосферный фронт.
«Процесс будет сопровождаться облачной со снегопадами, метелями и порывистым ветром, погодой и повышением температуры до положительных значений», — уточнил представитель «Фобоса».
Так, в субботу в городе ожидается около 10-12 градусов ниже нуля, однако в ночь на воскресенье в столице потеплеет до минус 5-7 градусов, а днем температура вырастет до 0 — плюс 2 градусов.
Ранее сообщалось, что 21 и 22 февраля Москву накроет двухдневная метель. В столичном управлении МЧС горожан также предупредили о сильном ветре с порывами до 21 метра в секунду.