Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: москвичей занесет снегом 

Мослента + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
В выходные, 23 и 24 февраля, в столичном регионе ожидаются снегопады и порывистый ветер. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщили агентству «Москва» в центре погоды «Фобос».
Как пояснили в метеослужбе, в ночь на воскресенье в Москву придет теплый атмосферный фронт.
«Процесс будет сопровождаться облачной со снегопадами, метелями и порывистым ветром, погодой и повышением температуры до положительных значений», — уточнил представитель «Фобоса».
Так, в субботу в городе ожидается около 10-12 градусов ниже нуля, однако в ночь на воскресенье в столице потеплеет до минус 5-7 градусов, а днем температура вырастет до 0 — плюс 2 градусов.
Ранее сообщалось, что 21 и 22 февраля Москву накроет двухдневная метель. В столичном управлении МЧС горожан также предупредили о сильном ветре с порывами до 21 метра в секунду.
Мослента: последние новости
В Москве снова потеплеет В Москве недосчитались сугробов Снегопад не остановил Москву
Погода , Новости Москвы , МЧС , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Видео
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Сожжение верблюдов для укрепления России заинтересовало СК
Происшествия
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
Легендарная сталинская высотка разрушается
Новости Москвы Общество
Киеву отказали в жалобе из-за инцидента в Керченском проливе
В мире Украина
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
«Книгу бытия» запустил на Луну Израиль
Наука Наука и техника
В километре от Кремля упала автовышка
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение