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Погода в Москве: Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: Р-Спорт
Погода в столице в течение недели будет меняться, но сохранятся порывистый ветер и небольшие осадки, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня погода достаточно ветреная, порывы могут достигать 8-12 метров в секунду. Во вторник погода без осадков, ночь достаточно холодная — минус 9-11 градусов. К вечеру вторника погода повысится до нуля — минус двух. Ночь на среду будет морозной — минус 2-7, днем — около нуля. В четверг погода будет более облачной, будем находиться вблизи центра циклона и вновь будет достаточно ветрено — порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду", — рассказала Позднякова.
По словам синоптика, в пятницу температура будет ниже нормы на 4 градуса. Ночью ожидается небольшой снег и минус 9-14 градусов, днем — минус 6-11 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , РИА Новости , Москва
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