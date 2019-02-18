Погода в Ставрополе: Режим ЧС ввели в Ставрополе из-за ураганного ветра

Власти города ввели в Ставрополе режим чрезвычайной ситуации из-за ветра, который повалил несколько десятков деревьев, повредил линии электропередачи и кровли школы и колледжа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служа администрации города.

"За прошедшие сутки в краевой столице в результате стихии было повалено более 50 деревьев, повреждены более 40 электролиний, частично разрушены кровли двух зданий — школы №11 и Колледжа сервисных технологий и коммерции, пострадало два остановочных павильона. В Ставрополе введен режим чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

До середины дня 18 февраля в Ставропольском крае действует экстренное предупреждение в связи с непогодой — до 13:00 мск в регионе существует вероятно возникновения чрезвычайных ситуаций локального уровня. По данным ставропольского гидрометцентра, местами ожидается очень сильный ветер порывами до 30 м/с.