Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Ставрополе: Режим ЧС ввели в Ставрополе из-за ураганного ветра 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Власти города ввели в Ставрополе режим чрезвычайной ситуации из-за ветра, который повалил несколько десятков деревьев, повредил линии электропередачи и кровли школы и колледжа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служа администрации города.
"За прошедшие сутки в краевой столице в результате стихии было повалено более 50 деревьев, повреждены более 40 электролиний, частично разрушены кровли двух зданий — школы №11 и Колледжа сервисных технологий и коммерции, пострадало два остановочных павильона. В Ставрополе введен режим чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.
До середины дня 18 февраля в Ставропольском крае действует экстренное предупреждение в связи с непогодой — до 13:00 мск в регионе существует вероятно возникновения чрезвычайных ситуаций локального уровня. По данным ставропольского гидрометцентра, местами ожидается очень сильный ветер порывами до 30 м/с.
ТАСС: последние новости
В Москве в конце февраля наступят морозы В Москве ожидаются облачная погода и гололедица В аэропорту Мурманска задержали два рейса и один отменили из-за шторма
Погода , Общество , Ставрополь
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Происшествия
«Дядя уже давно стоит в урне»: что нового в деле Скрипалей
Политика В мире
Пока вы спали: «80 рублей и выше за доллар»
Общество
Задержанный за кражу Куинджи сделал заявление
Происшествия
Названа причина взрывов в Донецке
Происшествия Армия
СК прокомментировал слова матери Децла
Шоу-бизнес
В центре Донецка прогремели три взрыва
Происшествия
Работу дрона-камикадзе от «Калашникова» показали на видео
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение