Администратор Московского парковочного пространства (АМПП) просит столичных водителей не оставлять машины у деревьев и рекламных конструкций из-за сильного ветра.
Ранее синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 18 февраля, из-за сильного ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"По прогнозам синоптиков, к вечеру воскресенья ожидается серьезное ухудшение погоды: похолодание, гололедица и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте автомобили у рекламных щитов и деревьев", — говорится в сообщении на странице Московского паркинга в Facebook.
Также столичный главк МЧС ранее предупреждал жителей и гостей столицы о сильном ветре и гололедице в воскресенье с сохранением ночью и утром в понедельник. Сотрудники МЧС рекомендуют при сильном ветре, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и парковать автомобиль вдали от них.