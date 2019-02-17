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Погода в Москве: На московских улицах появились две беды 

Мослента + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В транспортном комплексе столицы рекомендовали горожанам быть осторожнее из-за ветра и скользких дорог, сообщает агентство «Москва».
«В городе плюс один градус тепла, днем температура практически не изменится. При этом на улице все еще ветрено и скользко», — предупреждают жителей.
О гололедице и сильном ветре также сообщали в московском главке МЧС. Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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Погода , Новости Москвы , МЧС , АГН "Москва" , Москва
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