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Погода в Москве: Облачная погода с сильным ветром ожидает москвичей в воскресенье 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Облачная погода, ветер с порывами до 20 м/с и гололедица на дорогах ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Гололедица", — говорится в сообщении.
Днем в столице будет от 0 до плюс 2 градусов, ночью температура воздуха опустится до минус 5 градусов. В Подмосковье днем термометры покажут от минус 2 до плюс 3 градусов, ночью возможны заморозки до минус 8 градусов.
В воскресенье в Московском регионе ожидается западный, северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, местами его порывы могут достигать 20 м/с. Также синоптики предупреждают, что ночью вероятность осадков в виде снега сохранится.
Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.
В Московском регионе 17 февраля объявлен желтый (третий из пяти) уровень опасности из-за сильного ветра.
ТАСС: последние новости
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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