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Погода в Москве: москвичей предупредили о гололедице в выходные 

РИАМО 1 час назад
Фото: © РИАМО, Николай Корешков
Выходные в столице будут ветреными и по-мартовски теплыми, ожидается гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«В Москве в выходные тоже ветрено, особенно в воскресенье. Пройдут небольшие осадки и будет по-мартовски тепло: ночью до минус 2-х, днем до плюс 3 градусов. На дорогах сохранится гололедица. По предварительным прогнозам, в понедельник похолодает до минус 5 градусов», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики объявили в Подмосковье и Москве на 16 февраля «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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