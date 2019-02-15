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Погода в Москве: в Москве установлен температурный рекорд с начала зимы 

Москва24 + ещё 4 45 минут назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Рекордное температурное значение с начала зимы отмечено в столице к 18:00 15 февраля. По данным метеостанции ВДНХ, приборы показали 2,9 градуса выше нуля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.
Синоптик пояснила, что прежде максимальная температура фиксировалась 18 января, а также 4 и 5 февраля. В эти дни в городе было плюс 2,8 градуса.
"Сегодня вечером на метеостанции ВДНХ зафиксировано плюс 2,9 градуса. То есть это температурный рекорд и за эту зиму, и с начала года", — сказала Макарова.
Ранее метеорологи предупредили москвичей о похолодании, которое придет в начале следующей рабочей недели. Ниже всего столбики термометров опустятся 19 февраля, после чего температура вновь начнет повышаться.
В ночь на 13 февраля в столице начался снегопад, который продолжался до конца среды и стал самым сильным за зиму. Работавшие в круглосуточном режиме коммунальщики вывезли с улиц более 450 тысяч кубометров снега.
По прогнозам, в предстоящие выходные в Москву придет сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
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Погода , Новости Москвы , Марина Макарова , АГН "Москва" , Москва
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