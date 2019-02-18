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Похолодание до минус пяти градусов ожидается в Москве в понедельник 

ТАСС + ещё 58 4 часа назад
Фото: ТАСС
Температура в столичном регионе в понедельник днем может опуститься до 5 градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Переменная облачность. Без осадков. Гололедица, местами сильная", — отмечается также в сообщении.
Днем в Москве температура будет колебаться от минус 5 до минус 3 градусов, ночью опустится до минус 12 градусов. В Подмосковье термометры покажут днем от минус 8 до минус 3 градусов, ночью — до минус 15 градусов.
В понедельник в Московском регионе ожидается северо-западный ветер от 5 до 10 м/с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение для жителей Московского региона о сохранении сильного порывистого ветра до 11:00 18 февраля.
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Погода , Новости Москвы , МЧС , Москва
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