Похолодание до минус пяти градусов ожидается в Москве в понедельник

Температура в столичном регионе в понедельник днем может опуститься до 5 градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Без осадков. Гололедица, местами сильная", — отмечается также в сообщении.

Днем в Москве температура будет колебаться от минус 5 до минус 3 градусов, ночью опустится до минус 12 градусов. В Подмосковье термометры покажут днем от минус 8 до минус 3 градусов, ночью — до минус 15 градусов.

В понедельник в Московском регионе ожидается северо-западный ветер от 5 до 10 м/с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.