Погода в Москве: 12-градусные морозы вернутся в столицу к началу следующей недели — Гидрометцентр

12-градусные морозы вернутся в столицу к началу следующей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«В понедельник, 18 февраля, пройдет небольшой снег, в течение суток минус 5-0. Во вторник, 19 февраля, осадков не ожидается, ночью похолодает до минус 12-7, днем наиболее вероятно минус 5-0», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в предстоящие выходные в регионе сохранится сильный ветер: в субботу местами порывы ветра будут достигать до 15 м/с, в воскресенье северо-западный ветер местами будет усиливаться до 13-18 м/с.