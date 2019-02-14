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Погода в Москве: 12-градусные морозы вернутся в столицу к началу следующей недели — Гидрометцентр 

Москва меняется + ещё 5 1 час назад
Фото: Cергей Авдуевский / Москва меняется
12-градусные морозы вернутся в столицу к началу следующей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«В понедельник, 18 февраля, пройдет небольшой снег, в течение суток минус 5-0. Во вторник, 19 февраля, осадков не ожидается, ночью похолодает до минус 12-7, днем наиболее вероятно минус 5-0», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в предстоящие выходные в регионе сохранится сильный ветер: в субботу местами порывы ветра будут достигать до 15 м/с, в воскресенье северо-западный ветер местами будет усиливаться до 13-18 м/с.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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