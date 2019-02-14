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Погода в Москве: Снегопад подарил столице 12 сантиметров осадков 

Москва24 + ещё 5 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Снегопад, начавшийся в ночь на 13 февраля и продолжавшийся в течение всей среды, принес столице 12 сантиметров снега. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова коммунальщики работают в круглосуточном режиме.
Уже проведен весь комплекс противогололедной обработки дорог и тротуаров. В настоящее время улицы чистят 62,5 тысячи человек, а также 8,5 тысячи единиц уборочной техники. Снег с трасс и дворов вывозят свыше двух тысяч самосвалов.
От снега и наледи освобождают не только улицы, но и крыши. В связи с этим Бирюков призвал горожан к внимательности.
"Просим жителей быть осторожными и внимательными к предупреждающим знакам, не заходить в охранные зоны проведения данных работ", — сказал заместитель мэра.
Бирюков уточнил, что у бригад есть необходимый инвентарь, средства связи и страховочные пояса. На время работ выставляется стационарное ограждение, чтобы люди не зашли в опасную зону.
Ранее из-за снегопада на усиленный режим работы перешли работники МЖД. За сутки они очистили около 800 километров путей.
О работе коммунальных служб накануне рассказал и Сергей Собянин. Он отметил, что снегопад побил очередной рекорд и призвал жителей столицы к осторожности на дорогах.
Желтый уровень погодной опасности был продлен на 14 февраля. По прогнозам синоптиков, на магистралях образуется сильная гололедица. При этом в День всех влюбленных москвичей порадует солнце.
Что касается климатической весны, она придет в столичный регион 27 марта. Именно с этой даты можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , Петр Бирюков , Москва
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