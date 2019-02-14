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Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал столичным автовладельцам не терять время в пробках и в ближайшие дни воспользоваться услугами московского метро и наземного общественного транспорта. Сообщение появилось в Twitter-аккаунте ведомства.
По информации ЦОДД, дорожная обстановка усложнилась в связи с изменившимися погодными условиями.
«На смену вчерашнему (рекордному) снегопаду пришли заморозки, и на дорогах стало очень скользко», — говорится в заявлении.
Представители ЦОДД также отметили, что в городе полным ходом идёт уборка снега, поэтому, вероятно меньшее количество автомобилей на дорогах способно значительно ускорить работу коммунальных служб.
Ранее синоптики заявили, что за ночь 13 февраля в столице выпало рекордное количество суточных осадков за 140 лет метеорологических наблюдений — 11 миллиметров. Предыдущее «погодное достижение», зафиксированное в 1995 году, составляло 9,7 миллиметров осадков.
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Погода , Новости Москвы , Общество
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