Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал столичным автовладельцам не терять время в пробках и в ближайшие дни воспользоваться услугами московского метро и наземного общественного транспорта. Сообщение появилось в Twitter-аккаунте ведомства.

По информации ЦОДД, дорожная обстановка усложнилась в связи с изменившимися погодными условиями.

«На смену вчерашнему (рекордному) снегопаду пришли заморозки, и на дорогах стало очень скользко», — говорится в заявлении.

Представители ЦОДД также отметили, что в городе полным ходом идёт уборка снега, поэтому, вероятно меньшее количество автомобилей на дорогах способно значительно ускорить работу коммунальных служб.

Ранее синоптики заявили, что за ночь 13 февраля в столице выпало рекордное количество суточных осадков за 140 лет метеорологических наблюдений — 11 миллиметров. Предыдущее «погодное достижение», зафиксированное в 1995 году, составляло 9,7 миллиметров осадков.