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Погода в Москве: В Москве продлен желтый уровень погодной опасности 

Москва24 + ещё 2 10 часов назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили на четверг, 14 февраля. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна, сообщает Гидрометцентр России.
В ночь на четверг синоптики обещают переменную облачность, по области местами пройдет небольшой снег. На дорогах образуется сильная гололедица. Ветер будет дуть западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура воздуха в Москве — -7… -9 градусов, по области от -7 до -12.
Днем в столичном регионе осадков не ожидается. Ветер южный — 1–6 метров в секунду. Температура воздуха в Москве — -1… -3 градуса, в регионе от -1… до -6.
Желтый уровень погодной опасности объявили в столице 11 февраля. Затем его продлевали. Синоптики предупреждали о сильном ветре и гололеде в Москве и области 12 и 13 февраля.
В среду в Москве был побит рекорд 140-летней давности по количеству осадков. За минувшую ночь выпало 11 миллиметров, что составляет треть месячной нормы.
Во второй половине дня температура понизится и на дорогах образуется гололед. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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