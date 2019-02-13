Погода в Москве: ночью был побит рекорд 23-летней давности по количеству осадков

Выпавший ночью в Москве снег побил рекорд 1995 года по количеству осадков, за ночь выпала почти треть месячной нормы осадков, рассказали РИА Новости в метеобюро Москвы. "За ночь на ВДНХ в Москве выпало 11 миллиметров осадков — это новый суточный рекорд количества осадков за 140 лет метеорологических наблюдений. Предыдущий рекорд был 9,7 миллиметров в 1995 году. Норма месяца — 36 миллиметров осадков, так что за сегодняшнюю ночь выпала почти треть месячной нормы", — сообщили в метеобюро. Ранее ведущий эксперт центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала РИА Новости, что в среду днем на Москву может обрушиться 6-8 миллиметров осадков в виде мокрого снега.