Погода в Москве: В Москве за сутки выпала пятидневная норма осадков

К утру среды, 13 февраля, в столице выпала пятидневная норма осадков. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».

«Пятидневная норма осадков выпала в Москве — два миллиметра вчера днем и еще пять миллиметров за вечер и ночь» — уточнил собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти в Москве в течение всего дня. Предполагается, что в итоге может выпасть до трети месячной нормы осадков, которая в феврале составляет 36 миллиметров.

Как сообщала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова , в столичном регионе снова увеличится высота снежного покрова.