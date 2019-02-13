К утру среды, 13 февраля, в столице выпала пятидневная норма осадков. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».
«Пятидневная норма осадков выпала в Москве — два миллиметра вчера днем и еще пять миллиметров за вечер и ночь» — уточнил собеседник агентства.
По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти в Москве в течение всего дня. Предполагается, что в итоге может выпасть до трети месячной нормы осадков, которая в феврале составляет 36 миллиметров.
Как сообщала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, в столичном регионе снова увеличится высота снежного покрова.
«Мы ожидаем, что у нас может выпасть большое количество снега. Например, в районе Новой Москвы идет довольно сильный снег», — говорила она.