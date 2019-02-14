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Погода в Москве: Дополнительные автобусы пустят в час пик в Москве 

Москва24 + ещё 7 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Дополнительные автобусы пустят на линию в Москве в четверг вечером в случае ухудшения погодных условий, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Автомобилистов просят по возможности отказаться от личного транспорта и воспользоваться городским, который полностью готов к работе в сложных погодных условиях.
Все автобусы, трамваи, электробусы и троллейбусы Мосгортранса прошли необходимое техническое обслуживание. За состоянием объектов транспортной инфраструктуры, включая контактную сеть, следят сервисные службы.
По необходимости производится очистка разворотных колец, трамвайных путей и стрелочных переводов. В метро и МЦК следят за состоянием территорий, прилегающих к станциям, и путей, в особенности их открытых участков.
Прошедший накануне снегопад стал самым сильным за зиму. За 16 часов на город выпало рекордное количество осадков — на ВДНХ суточная сумма составила 14 миллиметров.
Средний прирост свежевыпавшего снега по городу составил 12 сантиметров.
В ближайшее время в Москве ожидается оттепель. В пятницу станет больше облаков. Ночью местами пройдет небольшой снег, юго-западный ветер усилится до 7-12 метров в секунду. Днем потеплеет до +2 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , АГН "Москва" , Москва
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