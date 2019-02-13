Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву привлечь граждан к уборке городов во время снегопадов при помощи скидок на ЖКХ или других механизмов.
"Предлагаю вам рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу в части создания эффективного механизма по добровольному вовлечению населения в процесс уборки городов во время стихийных проявлений. К примеру, стимулом для жителей участвовать в уборке дворов и улиц своих домов могла бы стать последующая скидка на оплату коммунальных услуг или, к примеру, налоговый вычет на имущество", — пишет Милонов в письме министру, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.
Политик пояснил, что в эту зиму жилищно-коммунальная сфера столкнулась с серьезными вызовами.
"Обильные снегопады и перепады температур стали настоящим испытанием для различных служб, ответственных за уборку и содержание улиц, тротуаров и дворов. Особенно сложная ситуация наблюдается в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге и других, где дороги испытывают значительную инфраструктурную нагрузку. Более того, мы видим, что коммунальщики не всегда справляются с объемом работ — множество улиц и общественных пространств так и остаются под слоем снежного покрова", — пишет депутат.
Парламентарий подчеркивает, что жители не обязаны заниматься уборкой улиц вместо уполномоченных на это организаций, занятых на коммерческой основе.
"Но, тем не менее, в период экстремальных и аномальных стихийных проявлений подобная гражданская сознательность не только должна приветствоваться со стороны государства, но и обязана стимулироваться", — заключил Милонов.