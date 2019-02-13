Милонов предложил привлекать горожан к уборке снега за скидки на услуги ЖКХ

"Предлагаю вам рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу в части создания эффективного механизма по добровольному вовлечению населения в процесс уборки городов во время стихийных проявлений. К примеру, стимулом для жителей участвовать в уборке дворов и улиц своих домов могла бы стать последующая скидка на оплату коммунальных услуг или, к примеру, налоговый вычет на имущество", — пишет Милонов в письме министру, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

Политик пояснил, что в эту зиму жилищно-коммунальная сфера столкнулась с серьезными вызовами.

"Обильные снегопады и перепады температур стали настоящим испытанием для различных служб, ответственных за уборку и содержание улиц, тротуаров и дворов. Особенно сложная ситуация наблюдается в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге и других, где дороги испытывают значительную инфраструктурную нагрузку. Более того, мы видим, что коммунальщики не всегда справляются с объемом работ — множество улиц и общественных пространств так и остаются под слоем снежного покрова", — пишет депутат.

Парламентарий подчеркивает, что жители не обязаны заниматься уборкой улиц вместо уполномоченных на это организаций, занятых на коммерческой основе.