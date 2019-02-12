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Погода в Москве: МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 

News.ru 12 февраля 2019
Погода в столице заметно ухудшится, сообщают в ГУ МЧС по Москве. Ночью и утром 13 февраля ожидаются порывы ветра до 15 м/с.
Это может привести к падению деревьев и проводов, передаёт сообщение ведомства ТАСС. Также, по данным синоптиков, в городе может появиться гололедица.
В связи с этим жителям рекомендуется быть внимательными при передвижении пешком и соблюдать дистанцию при езде на автомобиле.
Ранее News.ru сообщал, что нынешний февраль может войти в число самых тёплых за всю историю метеонаблюдений в столице. По данным синоптиков, с первых же чисел месяца температура воздуха даже в ночные часы не отклонялась далеко от нулевой отметки, а иногда даже была положительной.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
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