Погода в Москве: сугробы за два дня могут вырасти на десять сантиметров

Снежный покров в Москве за два дня может увеличиться на 7-10 сантиметров, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова "Мы ожидаем, что у нас может выпасть большое количество снега. Например, в районе Новой Москвы идет довольно сильный снег. Если мерить по миллиметрам, то у нас может выпасть 10-12 миллиметров осадков — часть пойдет в виде мокрого снега", — заявила Позднякова. Синоптик отметила, что такие погодные условия продержатся в городе и в среду. "Часть снега выпадет еще 13-го числа, и за этот процесс прирост свежего выпавшего снега может составить 7 и даже более 10 сантиметров", — уточнила собеседница агентства, заметив, что снежная погода ожидается преимущественно в западных районах.