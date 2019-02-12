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Погода в Москве: сугробы за два дня могут вырасти на десять сантиметров 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Снежный покров в Москве за два дня может увеличиться на 7-10 сантиметров, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Мы ожидаем, что у нас может выпасть большое количество снега. Например, в районе Новой Москвы идет довольно сильный снег. Если мерить по миллиметрам, то у нас может выпасть 10-12 миллиметров осадков — часть пойдет в виде мокрого снега", — заявила Позднякова.
Синоптик отметила, что такие погодные условия продержатся в городе и в среду.
"Часть снега выпадет еще 13-го числа, и за этот процесс прирост свежего выпавшего снега может составить 7 и даже более 10 сантиметров", — уточнила собеседница агентства, заметив, что снежная погода ожидается преимущественно в западных районах.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , РИА Новости , Москва
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