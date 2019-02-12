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Погода в Москве: Февраль может войти в пятерку самых теплых в истории наблюдений 

РИА Новости + ещё 12 12 февраля 2019
Фото: ТАСС
Текущий февраль в Москве может войти в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений, сообщает портал "Метеоновости".
По данным синоптиков, с первых чисел февраль заявил о себе аномальным теплом — температура воздуха даже в ночные часы не отклонялась далеко от нулевой отметки, а в отдельные ночи была положительной. За первые 11 дней месяца аномалия температуры воздуха составила плюс 7,5 градуса. При этом за первую декаду месяца трижды в дневные часы отмечались оттепели.
"Аномально теплой ожидается вся вторая декада месяца, величина положительной аномалии составит 7-8 градусов. Февраль 2019 года в Москве имеет все шансы пополнить пятерку самых теплых февралей за всю историю инструментальных наблюдений, проводимых с 1879 года. Они наблюдались в 1989, 1990, 1995, 2002 и 2016 годах", — говорится в сообщении.
Отмечается, что рекордно теплым из этих пяти лет остается 1990 год, в котором даже средняя за месяц температура оказалась положительной — плюс 0,4 градуса при норме минус 7,7.
"Аномально теплую погоду в последнем месяце зимы формируют разные процессы. В этом году необычное тепло связано с активной циклонической деятельностью Атлантики. Атмосферные вихри, зарождающиеся на ее просторах, несут на Русскую равнину теплый и влажный океанический воздух", — отмечают синоптики.
По данным метеорологов, прорваться арктическому холоду в центр России не удастся в ближайшие дни.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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