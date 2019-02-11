Погода в Москве: Вильфанд: Москву в ближайшее время ждут не снегопады, а дождь с мокрым снегом

Дожди с мокрым снегом ожидаются в Москве 12 и 13 февраля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее "Вести Подмосковья" сообщили о снегопаде в Москве во вторник и среду.

"С завтрашнего дня, когда температура превысит нулевую отметку, мы прогнозируем небольшие осадки в виде мокрого снега и даже дождика небольшого. А вот значительные осадки, которые будут преимущественно в жидком виде, прогнозируются в среду. Но не снегопады", — сказал он, добавив, что выпадет около 4-5 мм осадков, а высота сугробов может увеличиться.

По его словам, осадки в виде снега и мокрого снега возможны на западе Московской области, в частности, в районе Можайска. А в восточной половине области — мокрый снег и дождь.