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Погода в Москве: В Москве в среду ожидается до +2°С
Газета.Ru
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ещё 39
17 часов назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
В
Москве
в среду, 13 февраля, ожидается до +2°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе составит от 0°С до +2°С.
Днем будет облачно, местами возможны небольшие осадки и гололедица. Ветер южный, северо-западный, 7-12 м/с.
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