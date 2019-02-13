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Погода в Москве: В Москве в среду ожидается до +2°С 

Газета.Ru + ещё 39 17 часов назад
Фото: ТАСС
В Москве в среду, 13 февраля, ожидается до +2°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе составит от 0°С до +2°С.
Днем будет облачно, местами возможны небольшие осадки и гололедица. Ветер южный, северо-западный, 7-12 м/с.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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