Погода в Москве: В Москве в среду ожидается до +2°С

Москве в среду, 13 февраля, ожидается до +2°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе составит от 0°С до +2°С. Днем будет облачно, местами возможны небольшие осадки и гололедица. Ветер южный, северо-западный, 7-12 м/с.