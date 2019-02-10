Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Москва станет опасной из-за ветра 

Мослента + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
В понедельник, 11 февраля, в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.
«Степень интенсивности опасных явлений — желтый. Погода потенциально опасна», — предупредили синоптики.
Предупреждение вступит в силу с 9 утра понедельника, 11 февраля, и будет действовать в течение 12 часов. Согласно прогнозу, температура в городе будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса, что спровоцирует гололедицу, а порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
По данным метеорологов, с начала следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег и гололедица, порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду. Температура будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса, ночью возможен мокрый снег.
Мослента: последние новости
Назван срок возвращения холодов в Москву Москвичи заскользят В Москве наступила третья оттепель
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Волочкова ответила на обвинение в связи с Арашуковым
Шоу-бизнес
В Крыму прорвало бассейн с дельфинами
Происшествия
Никто кроме нас: Абэ рассказал про мирный договор с Россией
В мире Статьи
Генсек НАТО назвал условие отказа от ядерного оружия
Армия Оружие
На Украине испугались разрушения Крымского моста
В мире Украина
Стала известна дата испытаний «машины Судного дня» РФ
Армия Оружие
В ФРГ заподозрили РФ в утаивании «запрещенных ракет»
Армия Оружие
Россия внесет в ООН свой проект по Венесуэле
В мире Статьи
Разин внёс ясность в сообщения об отравлении Децла
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение