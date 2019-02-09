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Погода в Москве: Снег, гололедица и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве в субботу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Облачная погода, гололедица и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет облачно, термометры покажут от 2 градусов мороза до нуля градусов. В ночь на воскресенье температура опустится до 7 градусов мороза.
В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 5 до 0 градусов. В ночные часы термометры покажут от 10 до 5 градусов ниже нуля.
Днем и ночью в Московском регионе ожидаются небольшой снег и гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.
ТАСС: последние новости
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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