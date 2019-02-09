Погода в мире: синоптики объявили о наступлении самого теплого десятилетия за 150 лет

По данным метеорологов, с 2019-го по 2023 год средняя температура воздуха станет выше на 1-1,5 градуса.

Период с 2014 по 2023 год станет самым теплым за последние 150 лет, уверены специалисты Всемирной метеорологической организации.

По их данным, в связи с глобальным потеплением каждые пять лет мировые температуры будут в среднем повышаться на один градус, чем показатели второй половины XIX века.

При этом глобальное повышение мировых температур может превысить 1,5 градуса, сообщает BBC.

Для предотвращения климатической катастрофы специалисты заявили о необходимости сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.