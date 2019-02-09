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Погода в мире: синоптики объявили о наступлении самого теплого десятилетия за 150 лет 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: pixabay.com
По данным метеорологов, с 2019-го по 2023 год средняя температура воздуха станет выше на 1-1,5 градуса.
Период с 2014 по 2023 год станет самым теплым за последние 150 лет, уверены специалисты Всемирной метеорологической организации.
По их данным, в связи с глобальным потеплением каждые пять лет мировые температуры будут в среднем повышаться на один градус, чем показатели второй половины XIX века.
При этом глобальное повышение мировых температур может превысить 1,5 градуса, сообщает BBC.
Для предотвращения климатической катастрофы специалисты заявили о необходимости сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.
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