Погода в Москве: наступила третья оттепель

Москву снова пришло потепление, которое, по подсчетам специалистов, стало третьим за февраль и десятым с начала календарной зимы. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как уточняют синоптики, к полудню столбики термометров в городе установились на отметке в плюс 0,9 градуса. «В последующие три-четыре часа, за счет солнечного прогрева, температура продолжит повышаться, но до суточного рекорда в плюс 6 градусов будет далеко», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что во второй половине февраля оттепель в Москве сменится похолоданием. С начала следующей недели в столичном регионе ожидается от минус двух до плюс двух градусов. Предполагается, что самым теплым днем станет среда, 13 февраля: столбики термометров могут подняться до плюс пяти.

Аномально высокая температура воздуха была зафиксирована в столице в первые дни февраля. На выходных, 2 и 3 февраля, погода в столичном регионе соответствовала мартовским показателям: вместе с потеплением в столицу пришли дождь и гололед, также из-за повышения температуры усилилось таяние снега. В понедельник, 4 февраля, столбики термометров поднялись до плюс 2 градусов, а во вторник, 5 февраля, — до плюс 5 градусов.