Погода в Москве: Назван срок возвращения холодов в Москву

«Во второй половине февраля мы прогнозируем понижение температуры, погода станет более зимней. Сейчас она на несколько градусов выше нормы», — уточнил он.

С начала следующей недели в столичном регионе ожидается от минус двух до плюс двух градусов. Предполагается, что самым теплым днем станет среда, 13 февраля: столбики термометров могут подняться до плюс пяти.

В пятницу, 8 февраля, в Москве и области будет облачная погода с прояснениями без существенных осадков. По данным портала «Метеоновости», атмосферное давление немного повысится и составит в середине дня 753 мм рт ст., что выше нормальных значений. Относительная влажность воздуха составит около 80 процентов.