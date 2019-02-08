Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Назван срок возвращения холодов в Москву 

Мослента + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Во второй половине февраля оттепель в Москве сменится похолоданием. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИАМО.
«Во второй половине февраля мы прогнозируем понижение температуры, погода станет более зимней. Сейчас она на несколько градусов выше нормы», — уточнил он.
С начала следующей недели в столичном регионе ожидается от минус двух до плюс двух градусов. Предполагается, что самым теплым днем станет среда, 13 февраля: столбики термометров могут подняться до плюс пяти.
В пятницу, 8 февраля, в Москве и области будет облачная погода с прояснениями без существенных осадков. По данным портала «Метеоновости», атмосферное давление немного повысится и составит в середине дня 753 мм рт ст., что выше нормальных значений. Относительная влажность воздуха составит около 80 процентов.
Мослента: последние новости
Москвичи заскользят Москвичи пережили самый теплый день Москвичам посоветовали вооружиться поролоном и шипованными палками
Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , РИАМО , Москва
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Мадуро предложили бежать в Россию
США В мире
«Такого не было с войны»: Макрон обидел союзников
В мире Европа
«Пьет в компании кошек»: как опустилась бывшая жена Ефремова
Шоу-бизнес Статьи
«Постреляли, в машины закинули и уехали»
Криминал Происшествия
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Лазарев пообещал удивить зрителей «Евровидения»
Шоу-бизнес
Захарова пригласила журналистов на дегустацию сыров
Политика
Найдены новые «отравители» Скрипалей
В мире Происшествия
Умер Сергей Юрский
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение