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Погода в Москве: Оттепель вернется на следующей неделе 

Москва24 29 минут назад
Фото: РИА Новости
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице поднимется до +4 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
"Вплоть до выходных значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 5-6 градусов, в начале следующей недели это превышение увеличится еще на два-три градуса, и дневная температура "уйдет" в плюс", — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что несмотря на потепление в городе сохранится гололедица, которая является характерной для этого зимнего месяца.
Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в столице ожидается облачная погода с небольшим снегом. Днем в субботу, 9 февраля, воздух прогреется до -2…0 градусов, будет облачно с прояснениями. Прогнозируются небольшой снег и гололедица. Такая же погода будет и 8 февраля.
А в воскресенье, 10 февраля, днем будет холоднее — до -5. Облачность и небольшой снег сохранятся.
5 февраля погода в Москве установила новый погодный рекорд. Температура воздуха в городе вновь достигла своего максимума за зимний сезон: воздух прогрелся почти до 3 градусов тепла. А самым холодным днем зимы было 23 января, когда столбики термометров опустились до -19,8 градуса.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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