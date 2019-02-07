50-градусные морозы сковали Хабаровский край

В Верхнебуреинском районе столбик термометра дошел до отметки -49.

Хабаровском крае зарегистрированы аномальные для региона морозы: в Комсомольске-на-Амуре ночью в четверг, седьмого февраля, температура опустилась до -42 градусов. В Верхнебуреинском районе столбик термометра дошел до отметки -49.

Таких холодов в Хабаровском крае не было последние десять лет. По данным Gismeteo, всю оставшуюся неделю в среднем дневная температура в регионе будет держаться на отметке -27 — -30 градусов, а ночью будет доходить до -41.

Для многих регионов России эта неделя выдавалась очень морозной. Так, на Урале, в Алтайском крае, в Иркутской, Челябинской и Тюменской областях зафиксированы аномально низкие температуры, а на Ижевск и Башкирию обрушился сильный снегопад с метелью.