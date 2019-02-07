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50-градусные морозы сковали Хабаровский край 

ТК «Звезда» + ещё 4 59 минут назад
Фото: pixabay.com
В Верхнебуреинском районе столбик термометра дошел до отметки -49.
В Хабаровском крае зарегистрированы аномальные для региона морозы: в Комсомольске-на-Амуре ночью в четверг, седьмого февраля, температура опустилась до -42 градусов. В Верхнебуреинском районе столбик термометра дошел до отметки -49.
Таких холодов в Хабаровском крае не было последние десять лет. По данным Gismeteo, всю оставшуюся неделю в среднем дневная температура в регионе будет держаться на отметке -27 — -30 градусов, а ночью будет доходить до -41.
Для многих регионов России эта неделя выдавалась очень морозной. Так, на Урале, в Алтайском крае, в Иркутской, Челябинской и Тюменской областях зафиксированы аномально низкие температуры, а на Ижевск и Башкирию обрушился сильный снегопад с метелью.
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Погода , Общество , Комсомольск-На-Амуре , Хабаровский Край
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