Ученые НАСА признали 2018 год четвертым самым жарким в истории

Прошлый год не смог побить рекорд по рекордно высоким температурам, поставленный в 2016 году, но вошел в четверку самых жарких сезонов за всю историю наблюдений, заявили представители НАСА на пресс-конференции в Институте космических исследований имени Годдарда.

"Прошлый год стал очередным экстремально жарким сезоном, который дополнительно наложился на долгосрочное глобальное потепление. Его последствия уже можно увидеть и ощутить, начиная с потопов у берегов США и заканчивая волнами жары, необычно высоким уровнем осадков и сдвигами в экосистемах", — заявил Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований НАСА имени Годдарда (США).

Начиная с 2015 года, средние температуры на Земле постоянно устанавливали новые рекорды каждый месяц, превышая норму на 1-1,5 градуса Цельсия. Особенно серьезной ситуация была в первые пять месяцев и в августе 2016 года, когда типичные температуры в Арктике и в некоторых регионах России были выше нормы на 5-9 градусов.

NASA

Два последних года эти тренды стали несколько менее тревожными, что связано с переменами в характере климатического феномена Эль-Ниньо, чей необычно высокий уровень активности разогревал воды Тихого океана три года назад. Эти изменения, вопреки ожиданиям ученых, не остановили серию рекордов, и 2017 и 2018 годы не сильно уступили рекордсменам последних лет.

В среднем, температуры на Земле в прошлом году, как показывают наблюдения НАСА, были выше типичных значений для 20 века примерно на 0,83 градуса Цельсия. Как и в прошлые сезоны, потепление затронуло почти все регионы Земли, однако степень этих изменений была достаточно разной.

Сильнее всего эти перемены ощутили жители Восточной Сибири, Арктики, Центральной Европы и Ближнего Востока, где средние температуры поставили новые рекорды и превышали норму примерно на 2-5 градусов Цельсия. С другой стороны, температуры не выросли, а заметно снизились на российском Урале, в Канаде и в Казахстане.

К схожим выводам пришли еще четыре других климатических организации — Администрация океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Британская метеорологическая организация (Met Office) и климатические проекты университета Беркли в Калифорнии и британского Йоркского университета.

Их наблюдения показали, что 2018 год входит в четверку самых теплых годичных циклов, уступая лишь 2017, 2015 и 2016 годам. По некоторым месяцам, к примеру, по декабрю, прошлый год стал или абсолютным лидером, или занял второе место в этом рейтинге, и ни один из них не опустился ниже пятой строчки.

Как пояснил Шмидт в беседе с корреспондентом РИА Новости , прошлогодние извержения вулканов, в том числе ноябрьские и январские выбросы пепла и сажи из вулкана Агунг на острове Бали, не затормозили глобальное потепление и не повлияли на климат в целом, так как они не достигли стратосферы.

"Для меня это был не просто интересный научный вопрос — моя сестра живет неподалеку от вулкана, и поэтому я очень пристально следил за его состоянием. Сейчас можно сказать, что его извержение и остальные подобные события выбросили слишком мало двуокиси серы и на слишком небольшую высоту, чтобы они могли повлиять на климат нескольких следующих лет", — отметил ученый.

По его словам, специалисты НАСА продолжают следить за ситуацией на Бали и в других геологических "горячих точках". Если там что-то произойдет более серьезное, то климатологи оперативно приступят к изучению потенциальных последствий подобных катаклизмов и уточнят свои прогнозы на следующий год.

Новые температурные рекорды, как добавил Шмидт, не несут ничего хорошего для состояния вечной мерзлоты в российской, канадской, американской и европейской Арктике. Его таяние сильно ускорится в ближайшие годы, что приведет к высвобождению больших количеств парниковых газов из бывшей замороженной почвы и ускорению глобального потепления.