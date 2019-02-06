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Погода в Москве: на столицу стремительно надвигается снег 

Москва24 51 минуту назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В ближайший час в столичном регионе ожидаются снег, мокрый снег и сильная гололедица. Такая погода сохранится до конца суток 6 февраля и ночью 7 февраля, сообщает пресс-служба МЧС.
Находясь на улице, рекомендуется соблюдать осторожность, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. Водителям по возможности следует воздержаться от поездок на личном транспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении.
Пешеходам советуют соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.
Ранее сообщалось, что погода в Москве установила еще один рекорд. Температура воздуха в Москве вновь достигла своего максимума за зимний сезон. В понедельник воздух прогрелся почти до 3 градусов тепла.
Специалисты ЦОДД призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах в связи с ухудшением погоды.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , Москва
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