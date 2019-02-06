Самолеты могут увеличивать объем осадков в 14 раз

Ученые подсчитали, что пролетающие над дождевыми облаками самолеты провоцируют увеличение объема выпадающих осадков. Согласно выводам авторов, это связано с формой крыльев современных летательных аппаратов, которая изменяет атмосферное давление и стимулирует образование снежинок. Результаты опубликованы в Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Сотрудники Хельсинкского университета в Финляндии несколько лет назад начали замечать необычные особенности в выпадении осадков. Радарные данные указывали на присутствие узких потоков сильных дождей или снега. Ученые также обратили внимание, что это явление обычно возникало недалеко от местного аэропорта Хельсинки-Вантаа. Специалисты решили обработать данные за 11 лет наблюдения за погодой и нашли 17 случаев необычно сильных осадков.

«Усиленные осадки в первом приближении следуют траектории самолетов над облаками, — говорит один из авторов работы Дмитрий Моисеев . — Эффект может простираться на сотни километров, но в поперечнике он около 100 метров, то есть это очень узкая и длинная полоса».

Для объяснения феномена ученые обратились к другому известному явлению — дырявым облакам. Такие структуры формируются после образования области низкого давления, созданной пролетающим самолетом. В результате воздух расширяется и значительно охлаждается. Однако для этого вода в исходном облаке должна быть переохлажденной, то есть ниже температуры замерзания, которая для сверхчистой воды в отсутствии центров кристаллизации может опускаться до -40°C.

Резко упавшая температура вызывает рост кристаллов льда, который распространяется на обширную область. Затем они опускаются на более низкие облака, из которых уже идет дождь или снег, и вызывают значительное увеличение осадков. Подобный механизм усиления уже предлагался учеными, но в новой работе представлены детальные данные, подтверждающие его. Авторам удалось зафиксировать осадки, интенсивность которых в 6-14 раз первышает среднюю.

«Интересный аспект этого эффекта заключается в том, что он вызван самим летательным аппаратом, а не производимым им загрязнением, — подытоживает Моисеев. — Даже если бы существовали абсолютно экологически чистые самолеты, которые не используют сгораемого топлива, данный эффект все равно бы наблюдался».

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