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Погода в Москве: холода вернулись в столицу 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
В среду, 6 февраля, температура в Москве и Подмосковье понизится после недавней оттепели. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По данным синоптиков, в столице ожидается от 3 до 1 градуса мороза, за городом — до минус 6.
Относительная влажность составит около 75 процентов. Атмосферное давление останется выше нормы — 753 миллиметра ртутного столба.
«Предстоящим днем вблизи столичного региона будет проходить атмосферный фронт. В самой столице снега выпадет мало, он будет небольшой и лишь местами», — уточняется в прогнозе, опубликованном на портале «Метеоновости».
Колебания температуры могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей: в группе риска окажутся люди, страдающие нарушением сердечного ритма, гипертоники, перенесшие сосудистые нарушения, с частыми приступами стенокардии и мигрени.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва , Московская область
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