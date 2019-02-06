Погода в Москве: холода вернулись в столицу

В среду, 6 февраля, температура в Москве Подмосковье понизится после недавней оттепели. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По данным синоптиков, в столице ожидается от 3 до 1 градуса мороза, за городом — до минус 6.

Относительная влажность составит около 75 процентов. Атмосферное давление останется выше нормы — 753 миллиметра ртутного столба.

«Предстоящим днем вблизи столичного региона будет проходить атмосферный фронт. В самой столице снега выпадет мало, он будет небольшой и лишь местами», — уточняется в прогнозе, опубликованном на портале «Метеоновости».

Колебания температуры могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей: в группе риска окажутся люди, страдающие нарушением сердечного ритма, гипертоники, перенесшие сосудистые нарушения, с частыми приступами стенокардии и мигрени.