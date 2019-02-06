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На юг России пришло аномальное тепло 

BFM.RU 2 часа назад
Теплая погода установится на юге страны на этой неделе, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометеорологического центра РФ Людмила Паршина.
По ее словам, в Симферополе температура сегодня поднимется до +19 градусов, в Туапсе — до +17, а в Красной поляне — до +14 градусов.
Однако продержится теплая погода недолго. Уже в четверг в Крыму пройдет снег с дождем, а температура понизится на 10 градусов.
Кроме того Паршина рассказала, что в Москве сильных морозов не предвидится, к воскресенью опять ожидается оттепель. Днем температура поднимется до +2 градусов.
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Погода , "Российская газета" , Симферополь
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