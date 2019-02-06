На юг России пришло аномальное тепло

Теплая погода установится на юге страны на этой неделе, сообщила « Российской газете » заведующая лабораторией Гидрометеорологического центра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, в Симферополе температура сегодня поднимется до +19 градусов, в Туапсе — до +17, а в Красной поляне — до +14 градусов.

Однако продержится теплая погода недолго. Уже в четверг в Крыму пройдет снег с дождем, а температура понизится на 10 градусов.

Кроме того Паршина рассказала, что в Москве сильных морозов не предвидится, к воскресенью опять ожидается оттепель. Днем температура поднимется до +2 градусов.