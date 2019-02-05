#дубакчеллендж шагает по стране

Жители регионов РФ , где сейчас стоит трескучий мороз, запустили необычный зимний флешмоб с хештегом #дубакчеллендж в соцсетях. Суть его очень проста: на холоде надо быстро выплеснуть кипяток в воздух. При очень низкой температуре горячая вода моментально становиться ледяными кристаллами.

Самые активные участники акции — жители восточной и северо-восточной части России, где стоит самый лютый холод. Столбики термометров в этих частях страны опускались до -50°C. Например, в Свердловской области утром 5 февраля была зафиксирована температура -35°C.