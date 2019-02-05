Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

#дубакчеллендж шагает по стране 

News.ru 1 час назад
Фото: instagram.com/kvarnava
Жители регионов РФ, где сейчас стоит трескучий мороз, запустили необычный зимний флешмоб с хештегом #дубакчеллендж в соцсетях. Суть его очень проста: на холоде надо быстро выплеснуть кипяток в воздух. При очень низкой температуре горячая вода моментально становиться ледяными кристаллами.
Самые активные участники акции — жители восточной и северо-восточной части России, где стоит самый лютый холод. Столбики термометров в этих частях страны опускались до -50°C. Например, в Свердловской области утром 5 февраля была зафиксирована температура -35°C.
News.ru: последние новости
Москвичей предупредили о сильной гололедице Снегопады и мороз вернутся в Москву во вторник Междугородние рейсы отменяют в Хакасии из-за морозов
Погода , Общество
Читайте также
Видео
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Американец ответил на обвинения в пожаре в «звездном доме»
Пожары Происшествия
В США сделали новое заявление по выводу войск из Сирии
США Армия
Украина заминировала Москву
Происшествия
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Погода Новости Москвы
Авиадивизия в Калининграде столкнется с крупной проблемой
Армия Войска
Пока вы спали: Украина заразит Россию
Общество
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Шойгу озвучил ответ России на действия США
Оружие Армия
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение