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Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики

В Свердловской области ввели особый режим из-за сильных морозов 

RT на русском 45 минут назад
Фото: ©pixabay.com
Экстренные, аварийные и дежурно-диспетчерские службы работают в повышенной готовности.
«Системы теплоснабжения, водоподачи, энергообеспечения работают в штатном режиме. Температурный режим в жилых домах и социальных учреждениях не нарушен», — заявил начальник Центра управлений в кризисных ситуаций Андрей Трушников.
На дорогах усилили патрулирование ГИБДД. Работают 37 мобильных пунктов обогрева.
Также стало известно, что сотрудники ГИБДД предупредили о серьёзном снижении видимости на дорогах из-за морозного тумана в Кузбассе. Об этом информирует портал ВашГород.ру.
«Если нет возможности отложить поездку на межгород, заранее позаботьтесь об исправности своего транспортного средства. Возьмите с собой тёплые вещи, проверьте заряд сотового телефона. Не забывайте, что в мороз сцепление колёс с дорожным покрытием также снижается», — рассказал замначальника ОГИБДД города Кемерово Сергей Белов.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге утром во вторник, 5 февраля, можно было наблюдать необычное оптическое явление — гало, образовавшееся в небе из-за аномальных морозов.
RT на русском: последние новости
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Погода , Общество , Сергей Белов , Андрей Трушников , ГИБДД , Свердловская Область
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