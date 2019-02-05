В Свердловской области ввели особый режим из-за сильных морозов

Экстренные, аварийные и дежурно-диспетчерские службы работают в повышенной готовности.

«Системы теплоснабжения, водоподачи, энергообеспечения работают в штатном режиме. Температурный режим в жилых домах и социальных учреждениях не нарушен», — заявил начальник Центра управлений в кризисных ситуаций Андрей Трушников.

На дорогах усилили патрулирование ГИБДД . Работают 37 мобильных пунктов обогрева.

Также стало известно, что сотрудники ГИБДД предупредили о серьёзном снижении видимости на дорогах из-за морозного тумана в Кузбассе. Об этом информирует портал ВашГород.ру.

«Если нет возможности отложить поездку на межгород, заранее позаботьтесь об исправности своего транспортного средства. Возьмите с собой тёплые вещи, проверьте заряд сотового телефона. Не забывайте, что в мороз сцепление колёс с дорожным покрытием также снижается», — рассказал замначальника ОГИБДД города Кемерово Сергей Белов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге утром во вторник, 5 февраля, можно было наблюдать необычное оптическое явление — гало, образовавшееся в небе из-за аномальных морозов.