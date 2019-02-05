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Жители Свердловской области увидели три солнца в небе из-за сильных морозов 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Морозы, которые установились во вторник в Свердловской области, вызвали в небе оптическое явление гало, то есть светящееся кольцо вокруг Солнца. Об этом сообщила во вторник ТАСС главный синоптик региона Галина Шепоренко.
В местных СМИ во вторник стали появляться фотографии, на которых запечатлены три солнца. На Урале во вторник установились морозы, в частности, в Екатеринбурге, по прогнозу Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью температура опускалась до минус 34 градусов, днем она будет держаться в районе минус 26-28 градусов.
"Это было гало. В воздухе содержатся ледяные кристаллы, которые преломляют солнечные лучи. Это нормальное явление для холодной и солнечной погоды, которая сейчас установилась", — сказала она.
Шепоренко добавила, что наблюдать природное явление можно было не только в Екатеринбурге, но и по Свердловской области.
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Погода , Общество , Свердловская Область
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