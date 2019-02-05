Погода в Хакасии: В Хакасии из-за морозов отменили почти 30 междугородних рейсов

Транспортные предприятия Хакасии в связи с пришедшими 40-градусными морозами отменили почти 30 междугородних рейсов в поселки и города республики и Красноярского края , сообщили журналистам в минтрансе республики.

"По состоянию на утро 5 февраля 2019 года всего отменено 28 рейсов. В связи с резким изменением погодных условий, установления низкой температуры окружающего воздуха (местами до — 40°С и ниже)", — говорится в сообщении.

По данным минтранса, временно отменены рейсы пассажирских маршрутов из Абакана и обратно в населенные пункты — Красноярск, Ачинск, Шарыпово, поселки городского типа Курагино и Краснокаменск, села Идринское, Бельтирское, Пуланколь, Бондарево, Каратузское, поселки Большая Ирба, станцию Аскиз, деревню Чебаки, а также аалы Верхняя База и Вершина Тёя.

Минтранс региона просит руководство предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих грузовые и пассажирские автобусные перевозки, и автовладельцев соблюдать правила эксплуатации транспорта в морозный период и обеспечивать свою безопасность и безопасность пассажиров.