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Погода в Хакасии: В Хакасии из-за морозов отменили почти 30 междугородних рейсов 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Транспортные предприятия Хакасии в связи с пришедшими 40-градусными морозами отменили почти 30 междугородних рейсов в поселки и города республики и Красноярского края, сообщили журналистам в минтрансе республики.
"По состоянию на утро 5 февраля 2019 года всего отменено 28 рейсов. В связи с резким изменением погодных условий, установления низкой температуры окружающего воздуха (местами до — 40°С и ниже)", — говорится в сообщении.
По данным минтранса, временно отменены рейсы пассажирских маршрутов из Абакана и обратно в населенные пункты — Красноярск, Ачинск, Шарыпово, поселки городского типа Курагино и Краснокаменск, села Идринское, Бельтирское, Пуланколь, Бондарево, Каратузское, поселки Большая Ирба, станцию Аскиз, деревню Чебаки, а также аалы Верхняя База и Вершина Тёя.
Минтранс региона просит руководство предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих грузовые и пассажирские автобусные перевозки, и автовладельцев соблюдать правила эксплуатации транспорта в морозный период и обеспечивать свою безопасность и безопасность пассажиров.
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Погода , Общество , Минтранс РФ , Республика Хакасия
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