Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

Облачная погода с небольшими прояснениями и повышенным атмосферным давлением ожидается в Москве во вторник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, особых осадков не ожидаем. Атмосферное давление сейчас 752 миллиметра ртутного столба, но в течение дня повысится до 758 миллиметров ртутного столба. Температура сейчас положительная, однако она быстро понижается. Уже к 11 часам будет минус 1-3 градуса и к вечеру понижение до минус 5-7", — рассказал синоптик.

По словам Синенкова, также ожидается слабый западный ветер — до 2 метров в секунду. Кроме того, на дорогах будет гололедица.