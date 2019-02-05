Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Облачная погода с небольшими прояснениями и повышенным атмосферным давлением ожидается в Москве во вторник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, особых осадков не ожидаем. Атмосферное давление сейчас 752 миллиметра ртутного столба, но в течение дня повысится до 758 миллиметров ртутного столба. Температура сейчас положительная, однако она быстро понижается. Уже к 11 часам будет минус 1-3 градуса и к вечеру понижение до минус 5-7", — рассказал синоптик.
По словам Синенкова, также ожидается слабый западный ветер — до 2 метров в секунду. Кроме того, на дорогах будет гололедица.
Последние новости
На Украине рассказали, как Запад обманул Киев Немецкий онколог назвал лучший способ уберечься от рака Супруга Децла назвала причину его смерти
Погода , Новости Москвы , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
В истории с пожаром в «звездном доме» всплыл американец
Пожары Происшествия
Рогозин привел Путину не те цифры по ракетам
Политика
Инспекторы МАДИ не пропустили машину скорой помощи
Общество
Крупный обман россиян и другие события дня
В мире
В Ижевске рассказали, что могло убить Децла
Шоу-бизнес
Жена Децла анонсировала выход нового видео от рэпера
Шоу-бизнес
Киргизия настоятельно просит РФ о размещении военной базы
Армия Статьи
Внук Башмета попросил бога сжечь в пожаре скрипку
Происшествия Пожары
Родные оставили сенатора Арашукова без еды в СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение