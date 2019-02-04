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Пока вы спали: «Феномен» Зеленского получил объяснение

В школах Тюмени отменили занятия из-за сильных морозов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Thomas Eisenhuth, dpa-Zentralbild, Globallookpress
По данным Gismeteo, почти всю ближайшую неделю дневная температура будет колебаться от -27 до -30 градусов.
В Тюмени занятия для учеников школ с первого по четвертый класс отменены из-за морозов. Об отмене уроков в старшем звене пока не объявлено, сообщает портал «Мега Тюмень».
По данным Gismeteo, почти всю ближайшую неделю дневная температура будет колебаться от -27 до -30 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -36 градусов.
В это же время на Урале в разных областях температура составляет от -38 до -50 градусов, что на семь и более пунктов ниже климатической нормы. В Алтайском крае в ближайшие несколько дней жителям стоит приготовиться к 45-градусным морозам.
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Погода , Общество , Тюмень
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