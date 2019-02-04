В школах Тюмени отменили занятия из-за сильных морозов

По данным Gismeteo, почти всю ближайшую неделю дневная температура будет колебаться от -27 до -30 градусов.

Тюмени занятия для учеников школ с первого по четвертый класс отменены из-за морозов. Об отмене уроков в старшем звене пока не объявлено, сообщает портал «Мега Тюмень».

По данным Gismeteo, почти всю ближайшую неделю дневная температура будет колебаться от -27 до -30 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -36 градусов.

В это же время на Урале в разных областях температура составляет от -38 до -50 градусов, что на семь и более пунктов ниже климатической нормы. В Алтайском крае в ближайшие несколько дней жителям стоит приготовиться к 45-градусным морозам.